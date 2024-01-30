1000 ألف موسيقي في السويد يطالبون بحظر مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن 2024"

وقع أكثر من 1000 موسيقي في السويد، الدولة المستضيفة لمسابقة يوروفيجن 2024، عريضة يطالبون فيها بمنع إسرائيل من المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة الغناء بسبب حربها ضد حماس في غزة.

وتضمنت العريضة اتهامات لإسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"، كما تنتقد اتحاد هيئة البث الأوروبية، الجهة للمسابقة، بسبب ما تسميه "ازدواجية المعايير بشكل ملحوظ" في السماح لإسرائيل بالمنافسة على الرغم من حظر روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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هذا وترددت دعوات مماثلة من بعض المجموعات في آيسلندا وفنلندا والتي حثت دولها على عدم المشاركة في حال المشاركة من جانب إسرائيل في هذه المسابقة.

وتستضيف السويد نسخة هذا العام من المسابقة بعد فوز متسابقتها لورين في منافسة العام الماضي.

وعقب الالتماس، أصدرت هيئة الإذاعة العامة السويدية بيانا أشارت فيه إلى أن "اتحاد البث الأوروبي" هو الذي يقرر من يشارك في المسابقة، وباعتبارها الدولة المضيفة، تلتزم الهيئة السويدية بما يقرره الاتحاد.

يشار إلى أن اتحاد البث الأوروبي رفض مرارا مثل هذه الدعوات، وقال إنه سيتم السماح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة في مالمو في شهر مايو المقبل. وحتى الآن، لم تنسحب أي دولة بسبب انضمام إسرائيل.

كما ستختار إسرائيل ممثليها لعام 2024 إلى مسابقة الأغنية الأسبوع المقبل، وستعلن عن أغنيتها في مارس المقبل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل