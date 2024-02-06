الاتحاد الأوروبي يدعو إلى استبعاد إسرائيل من مسابقة "يوروفيجن"

دعا ما يقرب من 30 عضوا في البرلمان الأوروبي اتحاد البث الأوروبي (EMU) إلى تطبيق معايير الاتحاد واستبعاد إسرائيل من مسابقة الموسيقى الأوروبية "يوروفيجن" 2024، كما حدث مع روسيا.

وتوجه الحزب اليساري الإسباني بوديموس الثلاثاء ببيان رسمي إلى اتحاد الإذاعات الأوروبية، جاء فيه "أصدر اتحاد البث الأوروبي بيانا أعرب فيه عن رغبته في أن تظل مسابقة يوروفيجن حدثا غير سياسي يتنافس فيه الفنانون والمذيعون وليس الحكومات".

وتشير الرسالة إلى أن يوروفيجن استخدمت حق النقض ضد مشاركة روسيا في المسابقة منذ العام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وخلص أعضاء البرلمان الأوروبي بالقول: "نطلب من اتحاد الإذاعات أن يتعامل بعدل وأن يطبق نفس المعايير عند اتخاذ القرارات، وبالتالي نطلب إعادة النظر في قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة في مهرجان يوروفيجين".

في وقت سابق من شهر يناير، وقع أكثر من 1.4 ألف ممثل عن صناعة الموسيقى الفنلندية على عريضة إلى هيئة الإذاعة الوطنية Yle للمطالبة بالتأثير على اتحاد الإذاعة الأوروبي (EBU) ومنع إسرائيل من المشاركة في المسابقة الموسيقية.

وفي ديسمبر الماضي ذكرت المجلة الأيسلندية "آيسلندا ريفيو" أن الجمعية الآيسلندية للملحنين وكتاب الأغاني طلبت من هيئة الإذاعة الوطنية عدم المشاركة في يوروفيجن 2024 إذا كانت إسرائيل من بين المشاركين.

وستقام مسابقة Eurovision 2024 في مدينة مالمو بالسويد في شهر مايو من هذا العام، وقد حصلت السويد على الحق في استضافة المسابقة بعد فوز المغنية السويدية لورين بالمسابقة العام الماضي.

المصدر: نوفوستي