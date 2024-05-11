"أتت نهاية" الحياة الهادئة .. الدفاع الأوكرانية تدعو للتعبة الشاملة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية دميتري لازوتكين إن "النهاية قادمة" بالنسبة للحياة الهادئة التي كان يعيشها جزء من السكان سابقا مع دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع فإن البلاد بأكملها بحاجة إلى تعبئة.

ونقلت صحيفة "سترانا" عن لازوتكين قوله: "إذا تحدثنا بشكل عام، فإن النهج المتبع في هذه الحرب، اعتبارا من 18 مايو، عندما يدخل قانون التعبئة حيز التنفيذ، سيتغير أولا، لأن من الواضح أن نهاية ذلك قادمة، عندما يقاتل بعض الناس ويكونون دائما في المقدمة بينما يعيش البعض الآخر حياتهم الهادئة".

يذكر أنه في 16 أبريل الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قانون لتعزيز التعبئة في أوكرانيا، وسيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو.

وتلزم الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وللقيام بذلك، يتعين الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "حساب التجنيد الإلكتروني"، والذي يمكن من خلاله أيضا تقديم الاستدعاء.

ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطّلع عليه المجند شخصيا، كما يعتبر تاريخ تسليم الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.

المصدر: نوفوستي