صناعة الطيران تغازل الموت والدمار بسبب قانون فيدرالي

كيف يهدد مفهوم التنوع والمساواة والشمول، في برج المراقبة، سلامة الطيران والركاب؟ وليام تراتشمان – فوكس نيوز

يبدو أن الكونغرس يستعد لإقرار إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية لمدة خمس سنوات بحلول يوم الجمعة الموافق 10 مايو. ولكن هناك شيء بالغ الأهمية مفقود في مشروع القانون وهو فرض حظر كامل على مفهوم "التنوع والمساواة والشمول" في صناعة الطيران.

وسبب المطالبة بحظر تطبيق هذا القانون في مجال الطيران هو أن المهارات المطلوبة من المراقبين والعاملين أهم بما لا يقاس من الاعتبارات العرقية. ويعد تطبيق DEI في صناعة الطيران متهورا وغير قانوني.

توضح الأحداث الأخيرة مدى أهمية أن يتمتع الموظفون داخل الطائرات وما حولها بالمهارات. سواء كان الأمر يتعلق بأبواب تنفجر، أو حوادث وشيكة في الهواء أو على مدرج المطار، أو ركاب جامحين، فإن التشغيل الآمن والفعال للطائرات يعتمد على الأفراد الذين يتميزون بالسرعة والخبرة والمدربين جيدًا. وفي الواقع، فإن الطيران صناعة تواجه بانتظام ظروفًا سريعة التغير، تتراوح من الصعوبات الميكانيكية إلى الظروف الجوية القاسية.

ويستحق ركاب الطائرة الراحة وراحة البال أثناء السفر. وليس من المستغرب أن تتضاءل ثقة المستهلك بسرعة مع ظهور المزيد من الحوادث المثيرة للقلق في الأخبار، ويطلق عدد متزايد من المطلعين على الصناعة صافرة الإنذار.

إن رسم خط مستقيم بين اعتبارات التنوع على نطاق واسع وأي حادث أو كارثة واحدة أمر صعب، لكن ما لا جدال فيه هو أن وضع حياة البشر في أيدي أشخاص غير مؤهلين لأداء واجباتهم الموكلة إليهم لا يعد عملاً غير مسؤول على الإطلاق فحسب، بل إنه أيضًا انتهاك للقانون.

في السابق، كان اختبار ما قبل التوظيف الذي تجريه إدارة الطيران الفيدرالية يركز على تحديد قدرة الفرد على العمل كمراقب للحركة الجوية. لقد تغير ذلك خلال إدارة أوباما. في ذلك الوقت، قررت إدارة الطيران الفيدرالية أن قوتها العاملة ليس لديها ما يكفي من الأمريكيين من أصل أفريقي، لذلك عدلت اختبارها على أمل أن يجتاز المزيد من الاختبار الاختبار.

وقد أدى ذلك إلى مسح درجات النجاح لكل من اجتاز الاختبار الأصلي بالفعل. تم طرح أسئلة جديدة، مثل "كم عدد الألعاب الرياضية التي مارستها في المدرسة الثانوية؟". وهذا قد يفسر سبب النقص الشديد الذي تعانيه إدارة الطيران الفيدرالية بسبب فقدان 2000 من مراقبي الحركة الجوية. ولماذا ارتفعت الأحداث الوشيكة بنسبة 25%؟

إن شركتي، Mountain States Legal Foundation، هي جزء من دعوى تمييز مترتبة ضد إدارة الطيران الفيدرالية. تقول إدارة الطيران الفيدرالية إنها كانت مجرد إزالة الحواجز الهيكلية أمام المتقدمين الذين لم يحصلوا على وظائف من خلال الاختبار القديم، ولكن هذه مجرد خدعة.

كان الاختبار الجديد سيئًا للغاية لدرجة أن العديد من عملائنا حصلوا على 100% في الاختبار السابق، ولكن لم تتح لهم الفرصة للتقدم إلى وظائف إدارة الطيران الفيدرالية بعد لأنهم لم يتمكنوا الآن من اجتياز الاختبار الجديد.

ولا تزال قضيتنا تمر بمراحل التقاضي المختلفة. ومن الجدير بالذكر أننا لا نمثل سوى فئة محددة، حوالي 920 شخصًا حرموا من وظائفهم قبل عام 2014، ونحن نتلقى مكالمات ورسائل بريد إلكتروني أسبوعيًا، إن لم يكن يوميًا، من أشخاص عانوا على يد إدارة الطيران الفيدرالية. حتى إيلون ماسك ينتبه، وكتب على منصة X: هل هذا حقيقى؟

لقد عرضت إدارة الطيران الفيدرالية نمطاً يضع اعتبارات العرق قبل الجدارة والمهارة، ناهيك عن واحدة من أخطر الأوضاع التي يمكن تخيلها لمثل هذا السلوك المضلل. ومن دون اتخاذ إجراء قانوني حاسم، فإن هذا النمط سوف يتعمق داخل إدارة الطيران الفيدرالية، ومن المحتمل في جميع أنحاء صناعة الطيران أيضًا.

تعلن شركات الطيران بكل فخر أنها تطمح إلى الوصول إلى أهداف "التمثيل" العرقي والجنسي للطيارين، وتتبنى الشركات المصنعة تدابير DEI.

ومن دون مبالغة، فإن صناعة الطيران تغازل الموت والدمار. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن يضطر شخص يفتقر إلى المهارات اللازمة إلى مواجهة موقف صعب ولا يستطيع التعامل معه.

لقد حان الوقت للإعلان أنه، مهما كانت المزايا المفترضة للتنوع في مجلس الإدارة، أو قسم الموارد البشرية، أو صالة أعضاء هيئة التدريس، فإن الطيران يجب أن يُبقي DEI بعيدًا عن راداره.

المصدر: فوكس نيوز

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