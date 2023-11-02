 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بصفوفه في معركة شمال قطاع غزة

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.11.2023/

أخبار العالم

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.11.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wca1

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خروج 500 فلسطيني من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم (فيديو)