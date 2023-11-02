زاخاروفا: روسيا ستتخذ إجراءات إذا تم إبرام اتفاقية دفاع بين واشنطن وهلسنكي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستتخذ إجراءات فنية – عسكرية وغيرها من التدابير إذا تم توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وفنلندا.

وأضافت زاخاروفا: "سنضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية ذات طبيعة عسكرية وفنية وغيرها، من أجل وقف التهديدات للأمن القومي الروسي التي تنشأ في هذا الصدد".

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في وقت سابق، أعلنت الخارجية الفنلندية، أنه تم إنجاز المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الدفاع Defence Cooperation Agreement (DCA).

قبل ذلك أفادت الأنباء بأن الحكومة الفنلندية ستسمح للعسكريين الأمريكيين، وفقا لنصوص الاتفاقية، بدخول البلاد دون تقديم وثائق والبقاء فيها دون أي قيود.

المصدر: وكالات