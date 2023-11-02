تفاصيل تدمير أول دبابة ألمانية من طراز "Leopard 2A6" في منطقة أفدييفكا (فيديو)

دمّر الجنود الروس أول دبابة ألمانية من طراز Leopard 2A6 بالقرب من بلدة أفدييفكا، مع العلم أن مثل هذه الدبابات الألمانية الحديثة لم تظهر سابقا في تلك المنطقة.

وسبق للجيش الروسي أن دمّر دبابات "ليوبارد" على الجبهة الجنوبية الروسية الأوكرانية. وتنتمي هذه الدبابة بالذات، حسب المراسلين العسكريين الروس، إلى لواء "ماغورا" الميكانيكي الـ47 التابع للجيش الأوكراني، وتمت تقوية حمايتها بسواتر مضادة للقذائف الجوفاء.

يذكر أن Leopard 2А6 هي أحدث نسخة لدبابة "ليوبارد" الألمانية، وإنها تختلف عن سابقاتها بدروع البرج القوية وأجهزة الحماية من الألغام. لكن مدفعها الذي ازداد طوله حتى 1320 ملم هو أهم ميزة لتلك الدبابة التي تم نقلها ضمن اللواء الميكانيكي الـ47 من جبهة زابوروجيه الجنوبية حيث تكبد اللواء خسائر فادحة، بما في ذلك بضع دبابات من طراز Leopard 2A4/A6 الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية، وبعد ذلك تم استبدال قائد اللواء المقدم ألكسندر ساك بضابط جديد، وهو العقيد ألكسندر بافلي.

وقد نشر الجيش الروسي مقطع فيديو لإصابة دبابة Leopard 2A6 من قبل طاقم دبابة "تي – 72" الروسية التي أطلقت قذيفة شديدة الانفجار إلى مؤخرة الدبابة وأصابت خزان الوقود، ما أدى إلى اشتعال مؤخرة الدبابة واحتراقها بالكامل تقريبا.

كما ظهر في الفيديو أن الدبابة الألمانية لم تطلق من مدفعها عيار 120 ملم إلا قذيفة واحدة انفجرت بالقرب من الدبابة الروسية قبل أن تصاب بقذيفة روسية. أما أفراد طاقمها فانتقلوا بسرعة إلى مدرعة "بريدلي" التي رافقتها تحت غطاء من الدخان الكثيف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا