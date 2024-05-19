خبير: زيلينسكي يشعر بخيبة أمل بعد زيارة بلينكن إلى كييف

أكد مدير معهد كييف للاستراتيجيات العالمية فاديم كاراسيف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصيب بخيبة أمل واضحة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف.

وأوضح كاراسيف في بث عبر منصة "يوتيوب" أن زيلينسكي لم يكن يعلم أن الغرب أصبح يميل بشكل كبير إلى السلام مع روسيا.

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وقال كاراسيف: "الغرب أصبح يميل أكثر إلى الاعتقاد بأن الوقت قد حان للبحث عن الأساليب الدبلوماسية الممكنة لحل الصراع الأوكراني".

وأضاف: "زيلينسكي اعترف أنه يشعر "بنبرة السلام" في حديث الحلفاء الغربيين، من الواضح أنه كان يشير إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها أنتوني بلينكن إلى أوكرانيا".

وأضاف: "إن قيادتنا لديها خيبة طفيفة من هذه الزيارة، لم يعد حلفاء كييف الغربيون يؤمنون بإمكانية هزيمة روسيا".

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة غير معلنة إلى كييف، حيث التقى فلاديمير زيلينسكي.

وأكد بلينكن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كييف، كما أعلن عن وصول حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي