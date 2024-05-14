بلينكن يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة غير معلنة إلى كييف، حيث سيلتقي فلاديمير زيلينسكي.

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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "بلينكن وصل إلى كييف يوم الثلاثاء في مهمة دبلوماسية غير معلنة وسيؤكد لأوكرانيا التزام إدارة بايدن بالدفاع طويل الأمد عنها".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلينكن سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال ووزير الخارجية دميتري كوليبا لبحث الوضع الميداني في ساحة المواجهة ودور المساعدات الأمريكية الجديدة والتزام واشنطن طويل الأمد بدعم كييف.





وقالت الوكالة إن بلينكن "سيرسل إشارة ثقة قوية" إلى المسؤولين والناشطين الأوكرانيين الذين سيلتقيهم خلال زيارته التي ستستمر يومين.