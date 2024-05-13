صحيفة: بلينكن سيزور أوكرانيا قريبا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور أوكرانيا هذا الأسبوع.

وحسب الصحيفة، فإن الجدول الدقيق للزيارة لا يزال مجهولا، لكن أحد المصادر ذكر أن الشوارع في كييف ستكون مغلقة لفترة معينة يومي الثلاثاء والأربعاء.

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ولم تعلن الخارجية الأمريكية رسميا عن خطط بلينكن لزيارة أوكرانيا، ولم ترد على طلب التعليق على المعلومات حول الزيارة المحتملة.

وجدير بالذكر أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أكد، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القريبة القادمة.

المصدر: "بوليتيكو"