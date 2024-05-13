"نيويورك تايمز": التقدم الروسي في خاركوف يعمّق إحباط كييف وحلفائها

يؤدي هجوم الجيش الروسي على خاركوف وتحكمه بزمام المبادرة على الأرض إلى تعميق الإحباط في صفوف قوات كييف والحلفاء الذين يقفون إلى جانبها حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ذلك مستندة على المعلومات التي حصلت عليها وقالت: "خاصة ذلك الانطباع الذي تشكل عندهم بأنه بعد مضي عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة ومئات الآلاف من الضحايا وإنفاق مليارات الدولارات، لم يتغير الكثير في الوضع في مناطق القتال".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا سيؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على القيادة الأوكرانية من أجل التوصل إلى اتفاق للهدنة مع روسيا.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة.

المصدر: "نيويورك تايمز"