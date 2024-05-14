علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الانتخابات الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق يوم الثلاثاء، خلال زيارته كييف إن الانتخابات في أوكرانيا ستجرى عندما يتفق المواطنون على أن الظروف تسمح بذلك.

وردا على ذلك كتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام"، إنها تخشى تصور ما هي هذه "الشروط" التي يتحدث عنها بلينكن.

وأضافت: "لقد سخرت الولايات المتحدة من الدولة الأوكرانية الفتية بطرق مختلفة. أصلا جرت "الجولة" الثالثة من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وكانت هناك أيضا حكومة جلبها الغربيون على عكس نتائج الانتخابات من خلال انقلاب غير دستوري".

وقالت إن من المخيف أن نتخيل أي نوع من "الظروف المناسبة" ايتحدث عنه بلينكن، ومتى سيتم تجنيد آخر الأطفال في أوكرانيا تحت رايات زيلينسكي النازية؟".

وقد وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة غير معلنة إلى كييف، حيث التقى فلاديمير زيلينسكي.

وأكد بلينكن التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم كييف، كما أعلن عن وصول حزمة جديدة من الأسلحة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي