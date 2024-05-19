إنريكي يفاجئ مبابي في آخر مباراة لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

استبعد مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي بشكل مفاجئ كيليان مبابي من تشكيلة فريقه التي ستواجه ميتز مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وستكون مواجهة ميتز بمثابة مباراة تحصيل حاصل للنادي الباريسي الذي ضمن قبل عدة جولات فوزه بالدوري الفرنسي للمرة الـ12 في تاريخه، وهو رقم قياسي.

ولم يختر المدرب الإسباني، مبابي، الذي سيغادر النادي الباريسي بعد سبعة مواسم قضاها في الدوري الفرنسي، ضمن مجموعة من 20 لاعبا في تشكيلة الفريق لمواجهة ميتز.

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The Parisian squad for the last match of the season in Ligue 1! 👊#FCMPSG | #Ligue1pic.twitter.com/75xaJcXLqt — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 19, 2024

وعندما طلب منه صحفيون التعليق، لم يقدم إنريكي سببا لتبرير غياب مبابي.

وستكون لدى مبابي فرصة أخيرة للعب بقميص باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا في 25 مايو الجاري ضد ليون.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينضم مبابي لريال مدريد مع نهاية عقده مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل.

ويعد مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان برصيد 256 هدفا، من بينها 191 سجلها في الدوري.

وفاز صاحب الـ25 عاما بستة ألقاب دوري مع باريس سان جيرمان، وسينهي هذا الموسم في صدارة الهدافين للمرة السادسة، والخامسة على التوالي.

المصدر: وكالات