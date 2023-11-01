قائد الجيش الأوكراني: القوات الجوية الروسية تحتفظ بتفوق كبير علينا وتواصل تشكيل أسراب هجومية

قال القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني إن "القوات الجوية الروسية تحتفظ بتفوق كبير علينا وتواصل تشكيل أسراب هجومية جديدة".

وقال زالوجني في مقال نشرته مجلة الإيكونوميست إن روسيا قامت بتحديث قوات الحرب الإلكترونية لديها.

وأضاف زالوجني "في هذا المجال، روسيا تتفوق علينا، ذلك لأن 65 بالمئة من محطات التشويش التي استخدمناها في بداية الحرب يعود انتاجها للحقبة السوفيتية".

كما أشار إلى أن فعالية قذائف Excalibur الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) انخفضت بشكل حاد بسبب التحسينات التي أدخلتها روسيا في قدرات الحرب الإلكترونية.

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وكتب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية "تحسنت نيران البطاريات الروسية المضادة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استخدام ذخيرة لانسيت".

وأكد زالوجني أن "الإمدادات الغربية، مثل الدبابات النرويجية المخصصة لإزالة الألغام، لم تكن كافية".

ووفقا له، تحتاج أوكرانيا إلى أجهزة استشعار تستخدم نبضات ضوئية غير مرئية للكشف عن الألغام الأرضية.

المصدر: ريا نوفوستي