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ماسك: للأسف هذا التحليل صحيح

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ماسك: للأسف هذا التحليل صحيح
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أيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رأي رجل الأعمال ديفيد ساكس بشأن إحجام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن ملاحظة هزائم القوات الأوكرانية واستحالة انتصار كييف.

وعلق ماسك يوم الأربعاء على منشور لرجل الأعمال ديفيد ساكس على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) حلل فيه مقالا نشر مؤخرا في مجلة التايم عن زيلينسكي قائلا ماسك: "للأسف هذا التحليل صحيح".

وكان ساكس قد قال في منشور سابق له عبر منصة "X" عن مقال تحليلي لمجلة التايم عن زيلينسكي والصراع في أوكرانيا: "المعلومات من المصادر الواردة في المقال لمجلة التايم تؤكد أن أوكرانيا لا يمكنها الفوز في الصراع". كما وصف زيلينسكي بأنه "بعيد عن الواقع".

وفي مقال لصحيفة التايم، كتب سايمون شوستر، نقلا عن أشخاص مقربين من دائرة زيلينسكي، أن الرئيس الأوكراني يخدع نفسه من خلال عدم ملاحظة هزائم القوات الأوكرانية.

كما يشير المقال إلى أنه على الرغم من الإخفاقات في ساحة المعركة، فإن معتقدات زيلينسكي لم تتغير ولا ينوي السعي إلى أي نوع من السلام، ويريد مواصلة الأعمال العدائية.

المصدر: RT

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