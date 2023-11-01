مصدر: شويغو يطالب بإيلاء الخبرة في استخدام الطائرات والزوارق المسيرة اهتماماً خاصاً

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وجه القادة العسكريين خلال اجتماعه بهم نحو إيلاء الخبرة في استخدام الطائرات والزوارق المسيرة اهتماماً خاصاً.

وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لـ"نوفوستي"، إن شويغو حدد لقادة المناطق العسكرية وأجهزة الإدارة العسكرية "عددا من المهام المحددة".

وأضاف المصدر أن وزير الدفاع وجه اهتماما خاصا لخبرة استخدام الطائرات والزوارق المسيرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودعا "لتكييف تعليم خبراء المسيرات مع التغيرات في تكتيكات العدو".

وحسب المصدر، أشار شويغو إلى أن الصناعات العسكرية الروسية تستوعب بنجاح الابتكارات وتطور النماذج الجديدة وتطلق إنتاجها بسرعة.

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وأضاف المصدر أن شويغو لفت الانتباه إلى أن من الضروري ليس فقط إعداد الخبراء، بل وتنسيق تعليمهم مع مصممي الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مباشر.

وذكر المصدر أن شويغو خلال زيارته الأخيرة لأحد مراكز القيادة لمجموعة قوات "الشرق" الروسية في الخطوط الأمامية، تفقد وحدات المسيرات واطلع على سير تنفيذ التوجيهات بشأن تشكيلها وتزويدها بالطائرات المسيرة الهجومية والاستطلاعية.

وكان شويغو قد اجتمع عبر تقنية الاتصال عن بعد مع القادة العسكريين، وأعلن خلال الاجتماع أن القوات الأوكرانية "تتعرض للهزيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة رغم تزويدها بالمعدات الجديدة من قبل الناتو".

وأضاف شويغو أن القوات الأوكرانية "تحاول التقدم على محاور زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون، ولكن دون أي جدوى" و"تتكبد خسائر فادحة مع تزايد خيبة الأمل بين الأفراد".

المصدر: نوفوستي