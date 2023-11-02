لاعب شطرنج أوكراني يتحدى الحظر أمام الروسي أرتيمييف

صافح لاعب الشطرنج الأوكراني يوري كوزوبوف الروسي فلاديسلاف أرتيمييف قبل وبعد المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة السابعة لبطولة غراند سويس.

وهكذا تحايل كوزوبوف على الحظر المفروض من قبل اتحاد الشطرنج الأوكراني، الذي منع رياضيه من المصافحة والتقاط الصور الفوتوغرافية مع اللاعبين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية.

⚡️ Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки на шахматном турнире Grand Swiss



Подробности:https://t.co/841OPi3RyLpic.twitter.com/w6GFbYdzHW — Sports.ru (@sportsru) November 1, 2023

ولد كوزوبوف، الذي فاز بالمباراة، في منطقة سمولينسك وعاش في كراماتورسك منذ الطفولة.

وسمح الاتحاد الدولي للشطرنج للاعبي الشطرنج الروس والبيلاروس بالمنافسة في المسابقات الدولية تحت علم محايد حتى 1 يناير 2024.

وبعد هذه الفترة، سيتم استعادة الرياضيين الحق في المنافسة تحت علم بلادهم ما لم يتم اتخاذ قرار مخالف لذلك.

المصدر: وكالة "ريا نوفوستي"