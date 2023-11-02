الولايات المتحدة تخطط "لاتخاذ خطوات" لمواجهة التعاون الدفاعي بين روسيا وكوريا الشمالية

أعربت واشنطن عن قلقها إزاء التفاعل المتزايد بين موسكو وبيونغ يانغ.

إقرأ المزيد

صرح بذلك مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، حيث تحدث في إحاطة هاتفية حول الزيارات المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الهند وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف كريتنبرينك: "نشعر بقلق عميق إزاء التعاون المتزايد بين موسكو وبيونغ يانغ، وهو أمر نراقبه عن كثب مع شركائنا في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم. وكما قلت، سنواصل اتخاذ عدد من الخطوات لمواجهة هذه التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية".

وكان وزير الخارجية الروسي قد زار العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في زيارة تستغرق يومين منتصف أكتوبر الماضي، بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

المصدر: تاس