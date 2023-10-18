لافروف: الزيارة إلى بيونغ يانغ توفر فرصة لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين بوتين وكيم جونغ أون

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن زيارته ستسمح له ببحث الاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين.

وقال لافروف "توفر الزيارة الحالية فرصة جيدة للغاية للنظر بالتفصيل في كل من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في قاعدة فوستوتشني الفضائية، ولتحديد الخطوات العملية، لضمان التنفيذ والتجسيد الكامل لكل من هذه الاتفاقيات التي توصل إليها قائدانا".

ووصل وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بيونغ يانغ، في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجري مباحثات مع وزير خارجية الكوري الشمالي، تشوي سونغ هوي.

وتأتي زيارة لافروف، بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قاعدة فوستوشني الفضائية.

جدير بالذكر، أن آخر زيارة للافروف إلى كوريا الشمالية جرت، في نهاية مايو 2018، وسبقتها زيارتان، في عامي 2004 و2009.

المصدر: نوفوستي