الخارجية الروسية تعلن عن زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيتوجه إلى كوريا الشمالية بعد الصين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 18 و19 أكتوبر سيقوم الوزير لافروف بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بدعوة منها".

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ويزور لافرووف حاليا الصين وعقد مباحثات مع نظيره الصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيشارك في المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد، طريق واحد" الذي سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا بصفة ضيف رئيسي للمنتدى.

يذكر أن زعيم جمهورية كوريا الشمالية كيم جيم أونغ زار روسيا بدعوة من الرئيس بوتين منتصف سبتمبر الماضي في زيارة استمرت 6 أيام، حيث أكد الطرفان عزمهما على تعميق العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، بما يشمل المجال العسكري.

وزار كيم خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي بعض المواقع العسكرية والصناعية الروسية حيث رافقه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

كما زار شويغو كوريا الشمالية في تموز الماضي على رأس وفد عسكري للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري بدعم من موسكو في حرب التحرير الوطنية 1950-1953.

المصدر: RT