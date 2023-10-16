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بكين: الرئيس بوتين سيشارك في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين في 17 أكتوبر الجاري

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بكين: الرئيس بوتين سيشارك في منتدى
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين في 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية (خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف)، "الرئيس بوتين، بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيشارك غدا في المنتدى الثالث للتعاون الدولي حزام واحد، طريق واحد.. نحن واثقون من أن مشاركة الرئيس بوتين ستقدم مساهمة مهمة للغاية في نجاح هذا المنتدى، وفي تعزيز تعاوننا الاستراتيجي".

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وشدد وانغ يي أن بكين مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو كجزء من تشكيل عالم متعدد الأقطاب، حيث تحاول الدولتان اتباع سياسة خارجية مستقلة.

ولفت وانغ إلى أن اجتماعاته مع نظيره الروسي قبل اجتماع القادة، مهمة للغاية في بحث وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات هتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة إلى بكين اليوم الاثنين.

المصدر: غازيتا رو، تاس

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