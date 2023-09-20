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بوتين يقبل دعوة شي لحضور منتدى"حزام واحد طريق واحد" في الصين

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بوتين يقبل دعوة شي لحضور منتدى
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبوله دعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين الشهر المقبل.

وأضاف بوتين خلال اللقاء: "بالطبع، من دواعي سروري قبول دعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ وزيارة بلادكم في أكتوبر المقبل لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد".

وشدد بوتين على أن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يلبّي بالكامل مصالح روسيا ويتسق مع التطلعات الروسية لخلق الفضاء الأوراسي الكبير".

وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن موسكو بانتظار محادثات ثنائية مفصلة بين الرئيسين الروسي والصيني الشهر المقبل في بكين.

المصدر: نوفوستي

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