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باتروشيف: بوتين سيعقد مع شي محادثات مفصلة في بكين

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باتروشيف: بوتين سيعقد مع شي محادثات مفصلة في بكين
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن موسكو بانتظار محادثات ثنائية مفصلة بين الرئيسين الروسي والصيني الشهر المقبل في بكين.

وأضاف باتروشيف: "بانتظار مفاوضات ثنائية مفصلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر المقبل، في إطار حضور الرئيس الروسي المنتدى الدولي لحزام واحد، طريق واحد". 

وأشار باتروشيف إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين تقوم على مبادئ الاحترام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدعم المتبادل على الساحة الدولية، "وغير خاضعة للظروف الخارجية".

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