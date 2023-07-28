شويغو يحضر عرضا عسكريا في كوريا الشمالية ويودع زعيمها (صور)

شاهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بصحبة وفد من روسيا برئاسة وزير الدفاع سيرغي شويغو ووفد من الصين، عرضا عسكريا في العاصمة بيونغ يانغ الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الإعلام الكوري الشمالي، أن كيم وشويغو ورئيس الوفد الصيني لي هونغ تشونغ، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، شاهدوا العرض من منصة المراقبة في ساحة كيم إيل-سونغ، موقع إجراء العرض الذي أقيم بمناسبة "يوم النصر في حرب التحرير الوطنية"، كما تطلق كوريا الشمالية على الهدنة في الحرب الكورية (1950-1953).

وظهرت في العرض العسكري صواريخ "هواسونغ-"17 الباليستية العابرة للقارات وصواريخ "هواسونغ-18" التي تعمل بالوقود الصلب.

وتضمن العرض كذلك تحليقات لطائرات مسيرة للاستطلاع وللهجوم "شبيهة" بالأمريكية RQ-4 Global Hawk وMQ-9 Reaper.

كما ظهرت في العرض غواصات نووية مسيرة محلية الصنع.

وأقام كيم جونغ أون حفل استقبال تكريما للوفد العسكري الروسي، وقبله نقل شويغو لزعيم كوريا الشمالية هدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام كورية.

وألقى وزير الدفاع الروسي كلمة في الحفل شدد فيها على استعداد روسيا لمواصلة تطوير التعاون متعدد الأوجه مع كوريا الشمالية.

والخميس أيضا زار الوفد الروسي برئاسة شويغو المنزل المتحف في مانغيونغداي، حيث ولد مؤسس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم إيل سونغ.

وفي وقت متأخر من الخميس غادر شويغو والوفد المرافق له عاصمة كوريا الشمالية بعد زيارة استغرقت يومين أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين الكوريين كما زار معرضا للأسلحة.

المصدر: وكالات