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أوكرانيا تطالب تركيا بتوضيحات بعد زيارة وفد من القرم للبلاد

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أوكرانيا تطالب تركيا بتوضيحات بعد زيارة وفد من القرم للبلاد
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طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية تركيا بتوضيحات بشأن زيارة وفد من مدينة يالطا بالقرم لتركيا، حيث شارك في اجتماع المنظمة الدولية "المدن الموحدة والسلطات المحلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في منشور على "فيسبوك"، يوم الأربعاء، إن "وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب الجانب التركي بتوضيحات بشأن زيارة ممثلي الإدارة الروسية في يالطا".

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وأضاف أن أوكرانيا "تأخذ هذا الوضع على محمل الجد".

وأشار إلى أنه حسب معطياته، نوقشت آفاق إقامة علاقات التوأمة بين يالطا وإحدى مناطق إسطنبول.

المصدر: تاس

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