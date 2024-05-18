الأرصاد المصرية تكشف حقيقة تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأسبوع

كشفت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الدكتورة منار غانم، حقيقة تسجيل البلاد 50 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري، موضحة أسباب موجة الحر.

وقالت منار غانم: "لن تصل درجة الحرارة لـ 50 درجة مئوية، ولكن أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع في جنوب الصعيد 44 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى في الظل تسجل 39 درجة، وفي الشمس 40 درجة".

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وأكدت أن "سبب الموجة الحارة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على ارتفاع قيم درجات الحرارة مع زياة فترات سطوع أشعة الشمس والأجواء المشمسة".

كما أوضحت أن البلاد تشهد يوم الأحد، استمرار الارتفاع في قيم درجات الحرارة.

ووجهت عددا من النصائح الهامة للمواطنين، قائلة إنه "لا بد من تجنب التعرض المباشر خلال الظهيرة، والوقوف تحت أشعة الشمس، مع تغيير حرارة الجسم لتجنب الإصابة بالاجهاد الحراري، وارتداء غطاء الرأس، بالإضافة إلى تناول قدر كبير من السوائل، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون".

وأضافت أن "الأجواء ستصبح شديدة الحرارة في النهار على أغلب الأنحاء حارة على المناطق الساحلية وفي الليل الأجواء معتدلة، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء فترات المساء وساعات الليل المتأخر على أغلب المحافظات جنوب البلاد وسيناء".

المصدر: "القاهرة 24"