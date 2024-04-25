بعد 48 ساعة من الحر الشديد.. الأرصاد المصرية تكشف تطورات مهمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس في القاهرة والمحافظات، بعد 48 ساعة من الحر الشديد الذي اجتاح عدة مناطق في البلاد.

ولفتت الأرصاد، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة في القاهرة الكبرى 25 درجة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مع نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

ونوهت الأرصاد إلى أنه مع تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد، يصاحبها نشاط للرياح التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرمال على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه خلال فترات الليل والصباح الباكر.

في غضون ذلك، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم تشهد انخفاضا مقارنة بالأمس، إلا أنه يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار مع شدة أشعة الشمس.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن الأتربة والموجة الحارة مازالت مستمر خلال حالة الطقس اليوم ولكن بقيم حرارة أقل مقارنة بالأمس، لافتة إلى وجود فرص سقوط الأمطار اليوم على المنطقة الغربية، وتحديدا في السلوم ومطروح وبعد المناطق من الإسكندرية.

يذكر أن عدد من المحافظات المصرية شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية موجة حارة، كانت ذروتها أمس الأربعاء، حيث تجاوزت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، في أول مرة خلال ربيع 2024.

ونتجت الموجة الحارة عن تأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة.

المصدر: RT+ وكالات