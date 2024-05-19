شركة مطاعم "دومينوز" تكشف حجم خسائرها جراء المقاطعة

أعلنت شركة الآمار الغذائية السعودية المالكة للعلامة التجارية "دومينوز" بيتزا في المنطقة العربية أنها تكبدت خسائر بقيمة 17.7 مليون ريال سعودي.

وقالت شركة "الآمار" إنها تكبدت خسائر بقيمة 17.7 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 13.86 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023.

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وأرجعت الشركة انخفاض المبيعات إلى الظروف الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتأثير الموسمي لشهر رمضان المبارك. كما لعب دورا في تراجع الأرباح وجود جزء ثابت من المصاريف التشغيلية، ومصاريف غير متكررة بالربع الأول من العام الحالي بمبلغ 11 مليون ريال سعودي.

كما أعلنت شركة القهوة العملاقة "ستاربكس" عن خسائر بسبب تراجع الأرباح والإيرادات، مدفوعة بانخفاض في مبيعات متاجر الشركة نتيجة المقاطعة، مما أدى إلى تراجع حاد في سعر السهم بنحو 16%.

ومنذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الحملات التي تهدف إلى مقاطعة منتجات العديد من الشركات العالمية، مشيرين إلى أن هذه الشركات والعلامات التجارية تقدم دعما مباشرا للجيش الإسرائيلي وتدعم حربه الدموية على قطاع غزة.

ووقعت عشرات الشركات الغربية في الشرق الأوسط ضمن نطاق هذه الحملات التي أصبحت واقعا يتم تطبيقه في معظم الدول العربية، وكان لشركة "ماكدونالدز" النصيب الأكبر من حملات المقاطعة بعد الأنباء التي كشفت إرسال سلسلة المطاعم الأمريكية طرودا غذائية لصالح جنود الجيش الإسرائيلي.

ويدعو النشطاء في الدول العربية إلى الامتناع عن شراء المنتجات الأمريكية والأوروبية، والتحول إلى المنتجات الوطنية البديلة في محاولة للضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالات