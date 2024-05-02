حملات المقاطعة تتسبب بخسائر كبيرة لـ"ستاربكس".. أرقام وبيانات

أعلنت شركة القهوة العملاقة "ستاربكس" عن خسائر بسبب تراجع الأرباح والإيرادات، مدفوعة بانخفاض في مبيعات متاجر الشركة نتيجة المقاطعة، مما أدى إلى تراجع حاد في سعر السهم بنحو 16%.

ويأتي انخفاض مبيعات الشركة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة حملات المقاطعة التي ضربت مبيعاتها من المنتجات الخاصة بها على خلفية دعمها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دفعت هذه الحملات أيضا الشركة على تخفيض توقعاتها للأرباح والإيرادات للعام المالي 2024 وتوقعت أن يظل أداء مقاهيها ضعيفا في المستقبل القريب.

وقال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان في بيان: "في بيئة مليئة بالتحديات، فإن نتائج هذا الفصل لا تعكس قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة".

وقد انخفضت مبيعات المتجر نفسه بنسبة 4%. حيث كانت توقعات الخبراء تشير إلى نمو مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 1%.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات المتاجر بنسبة 3% مع تراجع حركة المرور بنسبة 7%. ويمثل هذا الربع الثاني الذي عانى فيه السوق المحلي للشركة. وفي الربع الأخير، ألقى المسؤولون التنفيذيون باللوم في تباطؤ المبيعات على المقاطعة التي تستهدف الشركة بسبب موقفها من إسرائيل.

وأفاد القطاع الدولي لـ"ستاربكس" عن انخفاض في مبيعات المتجر بنسبة 6% مع انخفاض متوسط التذاكر والمعاملات. وفي الصين، ثاني أكبر سوق لـ"ستاربكس"، انخفضت مبيعات المتجر بنسبة 11%.

وأعلنت شركة القهوة العملاقة عن صافي دخل مالي في الربع الثاني يعود إلى الشركة قدره 772.4 مليون دولار، أو 68 سنتا للسهم الواحد، بانخفاض من 908.3 ملايين دولار، أو 79 سنتا للسهم الواحد، في العام السابق. وانخفض صافي المبيعات بنسبة 2% تقريبا إلى 8.56 مليار دولار.

بالنسبة للعام المالي 2024، تتوقع ستاربكس الآن نمو الإيرادات بأرقام منخفضة، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 7% إلى 10%.

المصدر: RT + وكالات