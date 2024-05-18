خبير يعلق على صفقة كبرى مع الإمارات فتحت شرايين الاقتصاد المصري وشهية دخول الأموال الساخنة

قال الخبير الاقتصادي المصري مدحت نافع إن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات ساهمت في فتح شرايين الاقتصاد المصري لاستقبال تدفقات دولارية كبيرة بل فتحت شهية صندوق النقد الدولي نفسه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "دخلنا تدفقات دولارية بعد صفقة رأس الحكمة تقدر بـ 54 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "رأس الحكمة فتحت شهية صندوق النقد الدولي نفسه أن يمضي قدما في البرنامج وفتحت شهية دخول الأموال الساخنة دون خشية التعثر الذي كان وشيكا واقبال البنك الدولي على إعطاء مصر 7.8 مليار دولار".

ولفت: "اقترحت تشكيل لجنة وطنية من الخبراء لحوكمة ومتابعة ومراقبة اداء برنامج صندوق النقد الدولي وفقا لمؤشرات قياسية، وتنفيذ الروشتة بالإصلاحات الاقتصادية.

وعن توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة قال: "الدولار سعره ممكن ينزل أكتر من كده والجنيه أقوى من كده لكن البنك المركزي من الذكاء مش هيعمل كده وبيديره كويس علشان يستقبل الأموال الساخنة".

وأشار إلى أنه في حال أقبل البنك المركزي علي تخفيض سعر الدولار سيؤدي ذلك الي خروج الأموال الساخنة من مصر لذلك فإنه من الذكاء عدم تخفيض العملة الصعبة في الوقت الحالي.

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يذكر أنه في 23 فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفاصيل المشروع "الاستثماري المباشر الأكبر على الإطلاق" مع الصندوق السيادي بأبو ظبي الشركة القابضة "إيه دي كيو"، وهو مشروع عقاري سياحي تحت اسم "رأس الحكمة الجديدة" تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع.

وصُمم المشروع ليدر 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية.

ويدخل المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، ويهدف إلى جلب نحو 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر.

المصدر: بوابة فيتو + RT



