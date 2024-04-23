مصر تعلن حجم الأموال من صفقة رأس الحكمة في خزانة الدولة

قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة.

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وتم تقدير الأموال بنحو 12 مليار دولار، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024-2025.

وأضاف مشروع الموازنة أن القيمة التي ستؤول إلى الخزانة العامة من صفقة رأس الحكمة تمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة وتعد إيرادا استثنائيا غير متكرر.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال استعرض البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/ 2025:" نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردا استثنائيا غير متكرر.

وفى سياق متصل، قال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن أكبر استثمار إماراتي مباشر خاصة في البنية التحتية، موجود في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الاستثمار الإماراتي بمصر وصل إلى 65 مليار دولار.

وأضاف الجروان خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوصول لذلك الحجم من الاستثمارات الإماراتية بمصر بفضل صفقة رأس الحكمة، متابعا أن: وجهة الاستثمارات الإماراتية في البداية كانت موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانوا يقصدون السندات الحكومية وأسواق المال.

المصدر: وكالات