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آل الشيخ يفاجئ رونالدو بسؤال عن الهلال السعودي أثناء متابعتهما "نزال القرن" (فيديو)

الرياضة

آل الشيخ يفاجئ رونالدو بسؤال عن الهلال السعودي أثناء متابعتهما
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رصدت الكاميرات حديث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مع قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو خلال متابعتهما نزال القرن بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري أمس السبت.

وكان رونالدو من ضيوف الشرف المدعوين إلى هذا الحدث الكبير، حيث تم إعداد مقعد خاص به يحمل اسمه، في الصف الأول، إلى جانب آل الشيخ والملاكم البريطاني الأسطوري أنتوني جوشوا.

وخلال متابعتهما النزال، سأل آل الشيخ، رونالدو عن الهلال، الغريم التقليدي لفريق النصر، ليرد البرتغالي بابتسامة.

وكانت مواجهة الهلال والنصر التي أقيمت الجمعة الماضي ضمن الدوري السعودي، أثارت جدلا واسعا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الوقت بدل الضائع والتي ترجمها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى هدف التعادل 1-1.

المصدر: RT

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