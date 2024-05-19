آل الشيخ يفاجئ رونالدو بسؤال عن الهلال السعودي أثناء متابعتهما "نزال القرن" (فيديو)

رصدت الكاميرات حديث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ مع قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو خلال متابعتهما نزال القرن بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري أمس السبت.

وكان رونالدو من ضيوف الشرف المدعوين إلى هذا الحدث الكبير، حيث تم إعداد مقعد خاص به يحمل اسمه، في الصف الأول، إلى جانب آل الشيخ والملاكم البريطاني الأسطوري أنتوني جوشوا.

تركي آل الشيخ يسأل كريستيانو رونالدو عن مباراة الهلال 😂😂😂 pic.twitter.com/93xriiUh3y — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) May 18, 2024

وخلال متابعتهما النزال، سأل آل الشيخ، رونالدو عن الهلال، الغريم التقليدي لفريق النصر، ليرد البرتغالي بابتسامة.

معالي المستشار تركي آل الشيخ يسأل كريستيانو رونالدو عن مباراة #الهلال 😂. pic.twitter.com/i2vs8jd80K — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) May 18, 2024

وكانت مواجهة الهلال والنصر التي أقيمت الجمعة الماضي ضمن الدوري السعودي، أثارت جدلا واسعا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في الوقت بدل الضائع والتي ترجمها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش إلى هدف التعادل 1-1.

المصدر: RT