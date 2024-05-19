وسائل إعلام: القضاء على زعيم الانقلاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت وسائل إعلام جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه تم القضاء على زعيم المتمردين الذين نفذوا محاولة الانقلاب في البلاد اليوم الأحد.

وكتبت صحيفة "أكتو30" المحلية: "زعيم المتمردين الذين اقتحموا قصر الأمة اليوم الأحد 19 مايو 2024 كريستيان مالانجا، قتل على يد الجيش".

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وأعلن جيش الكونغو في وقت سابق، عن إحباط محاولة انقلاب "فاشلة"، حسب ما ذكرت وكالة "L'actualité" المحلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الكونغو، بمقتل 3 أشخاص إثر اشتباك مسلح وقع بين رجال يرتدون الزي العسكري مع حراس أحد السياسيين بالقرب من مكتب الرئيس في العاصمة كينشاسا.

وقال ميشيل موتو موهيما المتحدث باسم المشرع الاتحادي ونائب رئيس الوزراء السابق للاقتصاد فيتال كاميرهي، إن رجالا مسلحين هاجموا مقر إقامة كاميرهي في كينشاسا، لكن حراسه صدوهم.

وحددت وسائل الإعلام المحلية الرجال بأنهم جنود كونغوليون. ولم يتضح ما إذا كانوا يحاولون اعتقال السياسي، وهو مرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية في الكونغو في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت، ولكن تم تأجيلها بسبب خلاف داخل الحزب الحاكم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قتل ضابطا شرطة وأحد المهاجمين في تبادل إطلاق النار الذي بدأ حوالي الساعة 4:30 صباحا في المنزل الواقع في شارع تشاشي على بعد كيلومترين (1.2 ميل) من القصر الرئاسي.

المصدر: أكتو30