العظمى 45 درجة بأسوان.. مصر تحذر من حر شديدة يضرب البلاد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عددا من المطالب والنصائح الهامة للمواطنين في ظل تعرض البلاد لموجة حر شديدة تستمر لعدة أيام.

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وشملت نصائح الهيئة العامة: "عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، إضافة إلى شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه، وذلك بسبب تعرض البلاد لموجة حارة تتحول إلي شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع الحالي، نشهد خلالها أجواء حارة اليوم على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على باقي أنحاء".

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 عقدة في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2,5 3,5 متر.

ووصلت درجات الحرارة اليوم الأحد في العاصمة القاهرة (العظمى 38 درجة والصغرى 24)، وفي محافظة الإسكندرية (العظمى 34 والصغرى 22)، وفي محافظة مطروح "العظمى 37 درجة والصغرى 22"، في حين ارتفعت درجة الحرارة في محافظة سوهاج (العظمى 43 درجة والصغرى 26)، ومحافظة قنا "العظمى 44 درجة والصغرى 26"، وبلغت أشدها في محافظة أسوان "العظمى 45 درجة والصغرى 28".

وكشفت الهيئة العامة عن طقس الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد، حتى يوم الجمعة 24 مايو، متوقعة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء مصر.

المصدر: "بوابة الاهرام"