وزارة الإسكان المصرية تكشف عن موعد بدء أعمال البنية التحتية في "رأس الحكمة"

أفادت وزارة الإسكان في مصر، بأن الشركة الإماراتية المطورة لمدينة "رأس الحكمة" الساحلية في مصر، تخطط لبدء أعمال البنية التحتية والإنشاءات قبل نهاية العام 2024 الجاري.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقاري في القاهرة اليوم الأحد، إن "المطور الرئيسي للمشروع قام بعمل المخططات، وتم استخراج القرارات الوزارية، وإصدار التراخيص اللازمة، وسيبدأ أعمال الإنشاءات قبل نهاية هذا العام".

ووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة القابضة (ADQ) الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة"، مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.

وتسلمت مصر من الإمارات الأسبوع الماضي الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار، حيث أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، وأوضح مدبولي خلال اجتماع للحكومة أنه وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وتتوقع القابضة (ADQ) أن يستقطب مشروع "رأس الحكمة" استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.

المصدر: "القاهرة24"