النيجر ومالي وبوركينا فاسو تتفق على الصيغة النهائية لتشكيل اتحاد كونفدرالي

اتفقت سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو على "الصيغة النهائية" لخطة تشكيل اتحاد كونفدرالي لدول الساحل الإفريقي، حسبما ذكرت وكالة "AFP" الفرنسية.

وأعلن وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وضع اللمسات النهائية لمشروع معاهدة إنشاء كونفدرالية تحالف دول الساحل.

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وعقب الاجتماع، أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري أن النص النهائي سيتم اعتماده في قمة رؤساء الحكومات العسكرية للدول الثلاث، ولم يحدد سانغاري موعد الاجتماع.

وأكدت الوكالة أنه لم يتم إبلاغ الصحفيين بمحتوى الاتفاقية.

وهذا الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه لوزراء خارجية دول الساحل، ويأتي ضمن الاستعدادات لعقد قمة قادة بلدان تحالف الساحل في الأيام القادمة.

وفي 28 يناير الماضي، أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وفي سبتمبر 2023، وقع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر ميثاقا لإنشاء تحالف لدول الساحل، ووفقا لذلك للميثاق، فإن التعدي على سيادة أو سلامة أراضي دولة من الدول المشاركة سيعتبر عدوانا على التحالف بأكمله ويتطلب تدخلا عسكريا جماعيا.

وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب للصحفيين إن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث".

المصدر: AFP