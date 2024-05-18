"إنه أمر مثير للفضول".. ماسك يعلق على وفرة السلع الأجنبية بكميات كبيرة في روسيا رغم العقوبات

لفت انتباه رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى توفر السلع الأجنبية بكميات كبيرة في روسيا، على الرغم من العقوبات الغربية المتعددة.

تفاعل ماسك مع منشور نشره مستخدمو منصة "إكس" حول وجود وفرة من السلع الخاضعة للعقوبات في المتاجر الروسية، ومنها الإلكترونيات والمجوهرات والملابس والأحذية والألعاب.

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وقال رجل الأعمال الأمريكي: "أمر مثير للفضول".

وسبق أن اعتبر ماسك أن روسيا أصبحت أقوى على خلفية العقوبات المفروضة عليها.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن المرونة التي أظهرتها روسيا في المجالين العسكري والاقتصادي تجاوزت التوقعات الغربية، على العكس من أوكرانيا التي أصبحت أكثر ضعفا.

المصدر: RT