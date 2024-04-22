سياسي فرنسي: العقوبات الغبية ضد روسيا تضر بأوروبا

انتقد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X، العقوبات الغربية ضد روسيا وشدد على أنها تجلب الضرر لأوروبا.

وقال السياسي الفرنسي: "دعونا نضع حدا لهذه العقوبات الغبية التي نعاقب بها أنفسنا، ونعود إلى الحوار في أقرب وقت ممكن!".

وشدد فيليبو على أن الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات، وأثبت صلابته وموثوقيته.

وأضاف: "ستشهد روسيا أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم هذا العام، بعد نمو قوي للغاية بالفعل في عام 2023".

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كما سخر السياسي الفرنسي، من محاولات المسؤولين الأوروبيين لإركاع "الاقتصاد الروسي على الركبتين".

La #Russie va connaître une des plus fortes croissances économiques du monde cette année, après une croissance déjà très vigoureuse en 2023 !

5 fois la croissance française ! (cf : https://t.co/wceZk2FgB2)



Bravo à notre champion national Bruno #Lemaire qui avait promis de «… pic.twitter.com/VN8Q9onqxJ — Florian Philippot (@f_philippot) April 22, 2024

وقال فيليبو ساخرا: "مرحى لبطلنا الوطني برونو لو مير (وزير المالية الفرنسي)، الذي وعد بإركاع الاقتصاد الروسي. هناك بطل آخر وهو أورسولا (فون دير لين - رئيسة المفوضية الأوروبية)، التي فرضت حتى الآن 13 حزمة عقوبات ضد روسيا وتستعد لإطلاق الرابعة عشرة".

وفي تقرير صدر في يناير، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 – إلى 2.6 بالمئة. وارتفع المؤشر بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالتقدير السابق اعتبارا من أكتوبر 2023.

وقام البنك الدولي بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في فترة عامي 2024-2025، فرفع نسبة النمو المنتظرة إلى 2.2%.

المصدر: نوفوستي