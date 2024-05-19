تركيا.. أردوغان يصدر عفوا عن جنرالات متقاعدين مدانين في انقلاب فبراير 1997

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عفوا عن 7 جنرالات متقاعدين مدانين في انقلاب 28 فبراير 1997.

ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية تم العفو عن فوزي توركيري (82 عاما)، ويلدريم توركر (82 عاما)، وسيفات تيميل أوزكايناك (78 عاما)، وإيرول أوزكاسناك (77 عاما)، وشفيق بير (85 عاما)، وتشتين دوغان (83 عاما)، وأيدان إيرول (84 عاما) لأسباب صحية والشيخوخة.

ومن الأسماء الأخرى التي صدر بشأنها العفو حاجي سولوك، أليفتر أصلان، أفني يلماز، سيفدا يوكسل، غولبي ساريوغلو، سليمان تونا، وعبد الحكيم يلماز.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت سابقا تقريرا في العام 2020 تطرقت من خلاله لعملية الانقلاب، حيث قالت إنه وفي 28 فبراير 1997 عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا أفضى إلى قرارات تعد نقطة البداية للانقلاب الذي عجل بإسقاط رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.

وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 حزيران 1996 والمكونة من حزبي "الرفاه" و"الطريق القويم" برئاسة الراحل أربكان، اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها.

وتعرضت الحكومة التركية عام 1996 لانتقادات من المجلس العسكري الأعلى واتهامات لأعضائها بممارسة "أنشطة رجعية".

المصدر: صحيفة "صباح" التركية + الأناضول