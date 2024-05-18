الجيش الأمريكي: الحوثيون أصابوا ناقلة نفط بصاروخ باليستي في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت أن حركة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية استهدفت ناقلة نفط بصاروخ باليستي مضاد للسفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس" أن الناقلة المستهدفة هي "إم تي ويند" التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان.

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وأضاف البيان أن الناقلة رست مؤخرا في روسيا حيث كانت متجهة الى الصين.

ووفقا للقيادة المركزية "تسبب الصاروخ الباليستي المضاد للسفن في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه من دون تسجيل أية إصابات واستأنفت مسار إبحارها بإمكانياتها الذاتية".

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وتستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون في الأيام الماضية أنهم سيبدأون تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

المصدر:RT