هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن

قالت وكالة "أمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري اليوم السبت، إن ناقلة للنفط أصيبت بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على مضيق باب المندب.

وأوضحت الوكالة في بيان أنه "تم الإبلاغ عن تعرض ناقلة للنفط الخام ترفع علم بنما، لهجوم على بعد نحو عشرة أميال بحرية جنوب غرب المخا"، مضيفة أن "المعلومات تشير إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ أدى إلى اندلاع حريق على متنها".

وأضافت الوكالة في بيان ثان أنها "تلقت معلومات عن حصول السفينة على مساعدة وأن إحدى وحدات التوجيه تعمل، بعدما كانت أفادت في وقت سابق بأن الضرر مرتبط بنظام توجيه الناقلة".

من جهتها، قالت وكالة "يو كاي أم تي أو" للأمن البحري التي تديرها القوات الملكية البريطانية في وقت سابق من اليوم، إنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة "لأضرار طفيفة بعد إصابتها بمقذوف مجهول".

وأشارت الى أن "السفينة وأفراد طاقمها بخير ويواصلون الإبحار نحو الميناء المقبل"، موضحة أن الحادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا من مدينة الحديدة بشمال اليمن، من دون تحديد نوع السفينة التي طالها الهجوم.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون في الأيام الماضية أنهم سيبدأون تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

المصدر: "أ ف ب"+RT