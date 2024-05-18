هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد أن اصطدم بها جسم غريب في البحر الأحمر

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها تقريرا عن حادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة في اليمن اليوم السبت.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: إن "سفينة تعرضت لأضرار طفيفة بعد أن اصطدم بها جسم مجهول، على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة".

وأضافت الهيئة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي".

وأشارت إلى أن السلطات تعمل على التحقق من الموضوع، وأكدت على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون في الأيام الماضية أنهم سيبدأون تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

المصدر: RT