الحوثيون يعلنون عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن الحركة ستبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.

وقال سريع في بيان اليوم الجمعة: "تتابع القوات المسلحة اليمنية تطورات المعركة في قطاع غزة من استمرار للعدوان الإسرائيلي والأمريكي والتحضير لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية تستهدف منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار".

وأضاف البيان: "وتنفيذا لتوجيهات القائد عبد الملك بدرِ الدين الحوثي، في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات المقاومة للشعب الفلسطيني المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيلي والأمريكي، فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحوِ التالي، استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرِ الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا".

وأضاف البيان: "ثانيا، يبدأ تنفيذ هذا من ساعة إعلان هذا البيان، ثالثا، في حال اتجه العدو الإسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح، فإن القوات المسلحة اليمنية ستقوم بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرورِ في منطقة عمليات القوات المسلحة وبغض النظر عن وجهتها".

وختم البيان: "إن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى ثم استنادا إلى دعم وإسناد أبناء الشعب اليمني العظيم وكافة أحرارِ الأمة لن تتردد في التحضيرِ والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT