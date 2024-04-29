الحوثيون: استهدفنا مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة بالبحر الأحمر وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي

أعلنت "حركة "أنصار الله" اليمينة (الحوثيون) فجر ليل يوم الاثنين، استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وسفينة في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحرِ الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح".

وأضاف البيان: "فيما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة عملية مشتركة استهدفت سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأردف سريع: "استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرورِ السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية".

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وأردف: "وبعدد من الطائرات المسيرة استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة "MSC ORION" الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي".

أكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية وبعون الله ثم بدعم وتأييد شعبنا اليمني العظيم وكافة أحرار الأمة مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم ودفاعا عن اليمن العزيز، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

المصدر: RT