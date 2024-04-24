الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفينة ومدمرة حربية أمريكيتين وسفينة إسرائيلية.

وأوضحت في بيان يوم الأربعاء أن القوات البحرية استهدفت سفينة "MAERSK YORKTOWN" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليجِ عدن بعدد من الطائراتِ المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة (MSC VERACRUZ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائراتِ المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافَهما بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية "استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أن القوات اليمنية ماضية ف اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي دفاعا عن اليمن وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم.

المصدر: RT