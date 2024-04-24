هيئات بحرية: حادث بحري جنوب غربي عدن
أعلنت وكالة "آمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري، اليوم الأربعاء، أنها على دراية بحادثة وقعت في جنوب غربي مدينة عدن، جنوب اليمن.
وقالت هيئة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" إنه "في 24 أبريل وقع حادث قبالة ميناء جيبوتي. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
UKMTO WARNING INCIDENT 064#MartimeSecurity#MarSechttps://t.co/fX3hWupi7gpic.twitter.com/HxcoWV3PwH— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 24, 2024
من الجدير الإشارة، إلى أن الحوثيين في اليمن، ينفذون منذ أكتوبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة"، بحسب قولهم.
وبينما أدت الهجمات إلى عرقلة التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات ضد مواقع للحوثيين على الأراضي اليمينة، فيما تعمل العديد من الدول في إطار تحالفات بحرية لحماية وتأمين مرور السفن.
المصدر: RT