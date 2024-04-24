 
مباشر

هيئات بحرية: حادث بحري جنوب غربي عدن

أخبار العالم العربي

هيئات بحرية: حادث بحري جنوب غربي عدن
Globallookpress
تعبيرية من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xf0r

أعلنت وكالة "آمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري، اليوم الأربعاء، أنها على دراية بحادثة وقعت في جنوب غربي مدينة عدن، جنوب اليمن.

إقرأ المزيد
عبد الملك الحوثي: الرد الإيراني استهدف واحدة من أهم القواعد الإسرائيلية في فلسطين
عبد الملك الحوثي: الرد الإيراني استهدف واحدة من أهم القواعد الإسرائيلية في فلسطين

وقالت هيئة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" إنه "في 24 أبريل وقع حادث قبالة ميناء جيبوتي. ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من الجدير الإشارة، إلى أن الحوثيين في اليمن، ينفذون منذ أكتوبر الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعما ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة"، بحسب قولهم.

وبينما أدت الهجمات إلى عرقلة التجارة البحرية العالمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن ضربات ضد مواقع للحوثيين على الأراضي اليمينة، فيما تعمل العديد من الدول في إطار تحالفات بحرية لحماية وتأمين مرور السفن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا