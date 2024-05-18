مقتل نائب قائد سرب الطيران في لواء أوكراني خلال "مهمة قتالية" (صور)

أفادت قناة "أوبشيسفينوي" التلفزيونية الأوكرانية بأن دينيس فاسيليوك نائب قائد سرب الطيران في لواء الطيران التكتيكي 831 التابع للقوات الأوكرانية قتل أثناء أداء "مهمة قتالية".

وقالت القناة: "أثناء تنفيذ مهمة قتالية، قتل رئيس أركان والنائب الأول لقائد سرب الطيران المقدم دينيس فاسيليوك، وكان المحارب طيارا لمقاتلة بالقوات الجوية الأوكرانية".

ولم يتم تحديد متى وأين وفي أي ظروف قتل فاسيليوك.

وكان فاسيليوك حائزا على وسام "الشجاعة" الأوكراني.

المصدر: RT