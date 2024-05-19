أوسيك يهزم فيوري في "نزال القرن" ويدخل سجلات الملاكمة إلى جانب محمد علي (فيديو)

أحرز أولكسندر أوسيك أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة، في معركة وصفت بـ"بنزال القرن" في وقت متأخر السبت في السعودية.

ومنح قاضيان الأفضلية للأوكراني أوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية للملاكم البريطاني 114-113.

Lo de Oleksandr Usyk ante Tyson Fury es historia del boxeo ✨



Parecía imposible… ¡Y SE SACÓ UNA SENDA DE GOLPES ESPECTACULARES DE LA CHISTERA PARA CORONARSE COMO CAMPEÓN UNIFICADO! 😮#FuryUsyk 🥊 #RingOfFire 🔥 #RiyadhSeason 🙌 pic.twitter.com/1kl7yDvbMK — DAZN España (@DAZN_ES) May 19, 2024

وكان فيوري الأكثر خطورة في بداية النزال، لكن أوسيك تنفس الصعداء تدريجيا ليتفوق على الملاكم العملاق المكنى "جيبسي كينغ" (ملك الغجر).

Oleksandr Usyk BEATS Tyson Fury by split decision to win the undisputed WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world titles.



Uysk defines the meaning of pound for pound. Despite the size difference he proved he's the King of the HE'S



👏 #UyskFury#RingofFirepic.twitter.com/4QRcvJY6yQ — Combat O’Daley (@combatOdaley) May 18, 2024

وأنقذ جرس نهاية الجولة التاسعة فيوري عندما كان الأوكراني يمطره باللكمات، قبل أن يتعرض للخسارة الأولى في مسيرته.

📋 Oleksandr Usyk has now completed boxing:



👑 WBA Cruiserweight

👑 WBC Cruiserweight

👑 IBF Cruiserweight

👑 WBO Cruiserweight

👑 Ring Cruiserweight

👑 WBA Heavyweight

👑 WBC Heavyweight

👑 IBF Heavyweight

👑 WBO Heavyweight

👑 Ring Heavyweight pic.twitter.com/fTrvFQgZRE — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 18, 2024

وعزز أوسيك البالغ عمره 37 عاما، سلسلة انتصاراته إلى 22-0، بينها 14 بالضربة القاضية، فيما مني فيوري (35 عاما) بخسارته الأولى بعد 34 فوزا بينها 24 بالضربة القاضية وتعادل واحد.

وبات بمقدور أوسيك التفاخر بأنه أفضل ملاكم في جيله، في وقت قد يتبارز فيه مع فيوري مرة ثانية في أكتوبر المقبل في نزال ثأري للبريطاني.

وانضم أوسيك إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحد لكل الأوزان الثقيلة، والأول منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وكان البريطاني لينوكس لويس آخر ملاكم فاز باللقب العالمي الموحد (ثلاثة أوزان آنذاك)، عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد في 1999.

المصدر: وكالات