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أوسيك يهزم فيوري في "نزال القرن" ويدخل سجلات الملاكمة إلى جانب محمد علي (فيديو)

الرياضة

أوسيك يهزم فيوري في
AP
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أحرز أولكسندر أوسيك أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في 25 عاما، بتغلبه على تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة، في معركة وصفت بـ"بنزال القرن" في وقت متأخر السبت في السعودية.

ومنح قاضيان الأفضلية للأوكراني أوسيك بنتيجة 115-112، و114-113، فيما أعطى الثالث الأفضلية للملاكم البريطاني 114-113.

وكان فيوري الأكثر خطورة في بداية النزال، لكن أوسيك تنفس الصعداء تدريجيا ليتفوق على الملاكم العملاق المكنى "جيبسي كينغ" (ملك الغجر).

وأنقذ جرس نهاية الجولة التاسعة فيوري عندما كان الأوكراني يمطره باللكمات، قبل أن يتعرض للخسارة الأولى في مسيرته.

وعزز أوسيك البالغ عمره 37 عاما، سلسلة انتصاراته إلى 22-0، بينها 14 بالضربة القاضية، فيما مني فيوري (35 عاما) بخسارته الأولى بعد 34 فوزا بينها 24 بالضربة القاضية وتعادل واحد.

وبات بمقدور أوسيك التفاخر بأنه أفضل ملاكم في جيله، في وقت قد يتبارز فيه مع فيوري مرة ثانية في أكتوبر المقبل في نزال ثأري للبريطاني.

وانضم أوسيك إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحد لكل الأوزان الثقيلة، والأول منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وكان البريطاني لينوكس لويس آخر ملاكم فاز باللقب العالمي الموحد (ثلاثة أوزان آنذاك)، عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد في 1999.

المصدر: وكالات

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