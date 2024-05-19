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جنرال بريطاني يسرد معلومات صادمة عن جيش بلاده

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جنرال بريطاني يسرد معلومات صادمة عن جيش بلاده
Gettyimages.ru
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أعلن الجنرال البريطاني جيمس مارتن أن جيش بلاده فقد معظم قدراته بسبب التركيز على "حروب المتمردين" في بلدان أخرى.

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وقال مارتن لصحيفة "تلغراف": "الجيش يحاول العودة إلى حالته الأصلية بعد سنوات من التركيز على حروب المتمردين في بلدان أخرى، مما أدى إلى فقدان معظم إمكانياته".

وأشار مارتن إلى أن الجيش البريطاني حاليا عاجز عن خوض حرب بشكل منفرد.

ووفقا له "بعد عقود من قتال المتمردين خلال الحروب في سوريا والعراق وأفغانستان، حولت المملكة المتحدة تركيزها من النزاعات واسعة النطاق بين الدول إلى حروب العصابات، وأدى ذلك إلى نقص في تعداد الجيش البريطاني، فقد وصل إلى أصغر تعداد له في آخر 300 عام، بالإضافة إلى نقص كبير في الذخيرة.

وأكد مارتن أن تدريب الجنود البريطانيين لحرب طويلة "لا يزال يتطلب الكثير من العمل، وبالتالي فإن البلاد ستعتمد على الحلفاء".

 

المصدر: تلغراف

 

 

 

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