الجيش البريطاني يخطط للتسلح بصواريخ فرط صوتية محلية الصنع

أفادت صحيفة "تيلغراف" بأن بريطانيا تخطط لتزويد جيشها بصواريخ فرط الصوتية بحلول عام 2030، شريطة توفر التمويل اللازم.

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ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "وزارة الدفاع البريطانية تصر على أن يتم تطوير وإنتاج الأسلحة الجديدة بالكامل في الأراضي البريطانية، كما تم تحديد عام 2030 موعدا نهائيا لذلك".

وأشارت إلى أن الخطط البريطانية هذه حاليا في مرحلة أولى وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إطلاقها برا أو بحرا أو جوا.

وقال مصدر عسكري في الحكومة البريطانية إنه في حال وصول زعيم حزب العمال كير ستارمر إلى الحكم في بريطانيا سيضطر الجيش لتعليق مشروع تطوير الصواريخ بسبب نقص الاستثمارات.

المصدر: نوفوستي